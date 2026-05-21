Homem morre atropelado na BR-316 e redes sociais apontam que vítima seria o ‘Negão da BR'
As circunstâncias do atropelamento ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pela Polícia Civil
Um homem morreu atropelado na noite desta quinta-feira (21), na rodovia BR-316, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém.
As circunstâncias do atropelamento ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pela Polícia Civil.
Nas redes sociais, circula a informação de que a vítima seria o homem conhecido popularmente como “Negão da BR”, figura bastante conhecida na Grande Belém por vídeos e aparições frequentes às margens da rodovia. No entanto, até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.
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