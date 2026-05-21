Adolescente sobrevive após fingir estar morta durante sessão de tortura em Altamira

Uma adolescente de 17 anos sobreviveu a uma sessão de tortura promovida por integrantes de uma organização criminosa no município de Altamira, na região sudoeste do Pará. O caso ocorreu nesta quarta-feira (20), quando a jovem foi sequestrada e atacada com golpes de arma branca. Um suspeito de envolvimento no crime foi preso em flagrante durante ação das forças de segurança. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo relato da vítima, ela estava no bairro Viena, por volta das 15h, quando foi abordada por ocupantes de um veículo vermelho e levada à força para a região do Buriti. Em uma residência utilizada como cativeiro, a adolescente passou a ser torturada pelos criminosos. Enquanto um dos suspeitos desferia os golpes contra a vítima, outro registrava as agressões em vídeo.

Equipes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, iniciaram buscas para tentar localizar a adolescente. A vítima foi encontrada por volta das 16h, após fingir estar morta e conseguir escapar do imóvel.

Ela procurou abrigo na residência de um morador da área até ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar, sendo encaminhada ao Hospital Regional Público da Transamazônica. Apesar dos ferimentos em diversas partes do corpo, o estado de saúde dela é estável e não há risco de morte.

De acordo com o delegado Estefano Alves, a atuação conjunta da Polícia Militar e da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais (Cime) foi decisiva para localizar e prender um dos envolvidos poucas horas depois. O nome e a idade do suspeito não foram divulgados.

Conforme as investigações, a adolescente, que mantém relacionamento com outro jovem de 17 anos, estaria sendo “julgada” pela facção sob acusação de repassar informações da organização criminosa à polícia.

Ainda segundo a investigação, os criminosos deixaram o local acreditando que a vítima havia morrido, momento em que ela aproveitou para fugir do cativeiro.

A Polícia Civil de Altamira continua investigando o caso para identificar e localizar os demais envolvidos na ação criminosa. Um rádio comunicador foi apreendido.