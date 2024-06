Quatro presos fogem de penitenciária em Santa Izabel do Pará

Ao menos quatro presos teriam conseguido fugir da Unidade de Custódia e Reinserção Santa Izabel III (UCR III), que faz parte do Complexo Penitenciário de Americano, no nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a fuga ocorreu na tarde de segunda-feira (10/06), mas os agentes somente perceberam o caso na terça-feira (11/06). A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e foi informada que investigações estão sendo realizadas sobre o caso.

Ainda não há muitos detalhes sobre o caso. As informações preliminares dão conta que a fuga foi constatada por uma equipe durante a inspeção de rotina nas celas, na manhã de terça. Após perceberem que os presos não estavam no local, os agentes informaram o caso às autoridades da área e iniciaram as buscas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que "faz buscas pelos quatro detentos que fugiram da Unidade de Custódia e Reinserção III (UCR III), em Santa Izabel, na última segunda-feira, 10. A Corregedoria da instituição apura o caso".

Imagens que circulam nas redes sociais, já confirmadas pela Seap como tendo sido feitas dentro do UCR III, mostram agentes prisionais verificando uma sala que seria usada pelos detentos como espaço para aulas. No vídeo, é possível ver que uma das janelas do local está com a grade parcialmente removida. Não há confirmação se foi pelo espaço que os prisioneiros conseguiram fugir. Mas, conforme a gravação, os militares teriam iniciado as vistorias nas celas e constatado a fuga após perceberem a remoção do gradeado.