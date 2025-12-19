homem é preso por suspeita de furtar leite e calabresa em supermercado de breves, no marajó

A Polícia Militar prendeu em Breves, no Arquipélago do Marajó, um homem suspeito de furtar leite e calabresa em um supermercado da cidade. A detenção ocorreu na quinta-feira (18). Inicialmente, ele havia sido detido por moradores após ser flagrado praticando o furto no estabelecimento comercial. Ao portal Notícia Marajó, a PM informou que os militares foram acionados por moradores após o furto. No local, o responsável pelo supermercado confirmou a subtração dos produtos.

Ainda segundo essa versão, o suspeito foi visto praticando o furto. E, ao tentar fugir, lutou com a vítima, mas foi contido e apresentado à Polícia Militar. Ainda conforme a PM, o suspeito apresentava diversas lesões pelo corpo, em decorrência da tentativa de fuga e da luta corporal.

Por esse motivo, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Breves para receber atendimento médico, antes de ser apresentado na Superintendência de Polícia Civil de Breves (Sudepol), para a realização das formalidades legais.