Dupla é presa por furto de ovos em Breves, no Marajó

Uma dupla foi presa suspeita de furto e de receptação de uma caixa de ovos roubada em uma residência na tarde de quarta-feira (26/06) em Breves, no Arquipélago do Marajó. O suspeito do furto foi detido pela Polícia Militar (PM) e entregou o receptador. Os dois homens foram liberados sem autuação, após devolverem os ovos roubados.

De acordo com informações do site Notícias Marajó, o gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abur, informou que suspeito teria furtado da casa da vítima uma cortadeira da marca Makita, um pé de cabra e uma caixa de ovos. As imagens de uma câmera de segurança flagraram o crime e ajudaram na identificação do suspeito.

Com base nas imagens, a PM conseguiu localizar Xuxinha, que teria assumido o furto da caixa de ovos e negou o crime com as ferramentas. As ferramentas não foram localizadas. Ele confirmou que havia vendido o alimento para uma pessoa identificada como Alexandre, o receptador confirmou saber que os ovos eram furtados. Os dois acusados e a caixa de ovos recuperada foram encaminhados para a Superintendência de Polícia Civil (Sudepol).

A Polícia Civil informou que os dois homens foram ouvidos e liberados. Não houve autuação, pois o furto de ovos gerou dano insignificante, não cabendo flagrante delito. Os ovos foram devolvidos à vítima.