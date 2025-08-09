Dupla é presa suspeita de furtar placas solares em Breves

Dois homens foram presos na sexta-feira (8/8), em Breves, no Arquipélago do Marajó, suspeitos de furtarem placas solares. Os equipamentos estavam escondidos em uma embarcação, que trafegava pelo rio na região de Breves.

“Mais uma vez nossas equipes agiram de forma célere, após denúncia que levou à identificação desses equipamentos que haviam sido furtados. Nossos agentes identificaram a embarcação e conseguiram recuperar os equipamentos que estavam sendo transportados de forma clandestina, resultando na intimação de dois suspeitos de cometer o crime de furto na região”, informou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Denúncia e apuração

Os agentes de segurança que atuam na Base Fluvial Integrada receberam uma denúncia de que dois homens estavam furtando sistema de placas solares na região do Rio do Macaco, no município de Breves. As equipes integradas montaram uma operação para apurar as informações e inibir os criminosos.

Durante a averiguação, os agentes identificaram uma embarcação suspeita. Na fiscalização, foram encontradas placas e equipamentos para a instalação de sistema solar, no interior da embarcação. Dois homens foram detidos e levados à unidade de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.