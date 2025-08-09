Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dupla é presa suspeita de furtar placas solares em Breves

Após a denúncia de furto, os agentes de segurança identificaram dois suspeitos e apreenderam os equipamentos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os suspeito presos. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Dois homens foram presos na sexta-feira (8/8), em Breves, no Arquipélago do Marajó, suspeitos de furtarem placas solares. Os equipamentos estavam escondidos em uma embarcação, que trafegava pelo rio na região de Breves.

“Mais uma vez nossas equipes agiram de forma célere, após denúncia que levou à identificação desses equipamentos que haviam sido furtados. Nossos agentes identificaram a embarcação e conseguiram recuperar os equipamentos que estavam sendo transportados de forma clandestina, resultando na intimação de dois suspeitos de cometer o crime de furto na região”, informou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Denúncia e apuração 

Os agentes de segurança que atuam na Base Fluvial Integrada receberam uma denúncia de que dois homens estavam furtando sistema de placas solares na região do Rio do Macaco, no município de Breves. As equipes integradas montaram uma operação para apurar as informações e inibir os criminosos.

Durante a averiguação, os agentes identificaram uma embarcação suspeita. Na fiscalização, foram encontradas placas e equipamentos para a instalação de sistema solar, no interior da embarcação. Dois homens foram detidos e levados à unidade de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

dupla é presa

suspeita de furtar

placas solares

breves

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Dupla é presa suspeita de furtar placas solares em Breves

Após a denúncia de furto, os agentes de segurança identificaram dois suspeitos e apreenderam os equipamentos

09.08.25 17h36

POLÍCIA

Homem morre após carro colidir na traseira de caminhão em Rondon do Pará

O sinistro ocorreu no dia do aniversário da vítima. A Polícia Civil investiga o caso

09.08.25 14h35

POLÍCIA

Tailândia: volante do Capitão Poço é morto a facadas após briga em boate

Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi preso pela Polícia Militar. Um segundo envolvido está sendo procurado

09.08.25 13h55

POLÍCIA

Homem é morto a tiro após sair de festa de aniversário em Castanhal

Assassino estava em um carro e se aproximou da vítima para praticar o crime

09.08.25 10h30

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Tailândia: volante do Capitão Poço é morto a facadas após briga em boate

Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi preso pela Polícia Militar. Um segundo envolvido está sendo procurado

09.08.25 13h55

POLÍCIA

Dono de restaurante é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento e na frente da esposa

Apesar de ter presenciado tudo, a mulher relatou aos policiais que não conseguiu identificar características físicas dos autores

08.08.25 17h33

POLÍCIA

Homem é executado a tiros por dupla de criminosos no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

Vítima estava em frente a um estabelecimento comercial na Rua da Providência quando dois homens a cercaram para cometer o crime

09.08.25 9h39

POLÍCIA

Ciclista morre em acidente na rodovia PA-408 em Santa Bárbara do Pará

Fato se deu por volta das 22h de sexta (8) e vítima faleceu no local da ocorrência

09.08.25 8h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda