Polícia Civil investiga caso de homem morto a tiros em Itaituba

Matheus Mendes Silva, de 30 anos, foi assassinado a tiros na noite de domingo (30), na 1ª Rua do bairro Beija-Flor, em Itaituba. Por enquanto, o autor dos disparos, que seria um homem conhecido como Wesley, apelidado de "WS". As circunstâncias do homicídio ainda são um mistério.

Segundo o Portal Giro, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos, mas constatou que Matheus havia morrido por conta dos ferimentos. A Polícia Militar esteve presente na cena do crime e isolou a área para que a Polícia Civil iniciasse as investigações.

As equipes da PM iniciaram diligências para tentar localizar o suspeito, porém não o encontraram ainda. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que as circunstâncias da morte de Mateus Mendes Silva são investigadas pela Delegacia de Homicídios de Itaituba. “Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso e na identificação do suspeito”, comunicou a Polícia Civil.