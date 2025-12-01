Motociclista morre após colidir na traseira de caminhão na BR-316, em Ananindeua

Humberto Salomão Barbosa morreu em acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (1º/12) na BR-316 com a avenida Independência, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que ele conduzia uma motocicleta quando colidiu na traseira de um caminhão.

Uma guarnição do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) foi acionada para o caso e se deslocou até o local. De acordo com a PM, os agentes encontraram a vítima no chão sangrando bastante.

Conforme as autoridades, com a colisão entre os veículos, Humberto bateu a cabeça e desmaiou no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou socorrer a vítima, mas ela morreu no local do sinistro.

A Polícia Científica (PCEPA) realizou a perícia e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Depois disso, a Polícia Militar conduziu o condutor do caminhão até a Seccional de Ananindeua.

Em nota, a PC disse que o motorista permaneceu no local, prestou socorro, em seguida foi ouvido na unidade policial e liberado. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a instituição.

Já a PCEPA disse, também por meio de nota, que o corpo da vítima foi periciado e liberado para familiares nesta segunda-feira (1º).