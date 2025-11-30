Mulher é atropelada, arrastada pelo ex-namorado em SP e tem pernas amputadas

Uma mulher de 31 anos, Taynara Souza Santos, teve as duas pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por mais de um quilômetro pelo carro dirigido por seu ex-namorado, na Zona Norte de São Paulo.

O ataque ocorreu na manhã de sábado (29) e está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio.

Taynara foi socorrida em estado gravíssimo e levada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria, onde passou por cirurgias de emergência e segue internada.

Conforme o boletim de ocorrência, tudo começou quando a vítima deixou um bar no Parque Novo Mundo. Testemunhas afirmaram que ela e o ex-namorado discutiram no local.

A investigação aponta que o suspeito teria visto Taynara na companhia de outro homem, o que teria desencadeado a abordagem e o atropelamento.