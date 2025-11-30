Assalto termina com policial ferido, suspeito morto e outro preso em Breves

Um policial militar de folga ficou ferido após intervir em um assalto na manhã deste domingo (30), em Breves, no Arquipélago do Marajó. Um dos suspeitos morreu após trocar tiros com o agente, enquanto o segundo envolvido foi baleado no pescoço por policiais militares. As informações são do portal Notícias Marajó.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe que fazia rondas pela rua Antônio Fulgêncio, no bairro Aeroporto, ouviu disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o policial de folga ferido com um tiro na perna e um dos suspeitos já morto.

O segundo homem apontado como participante do assalto fugiu com uma arma em mãos. Ele não obedeceu às ordens de parada e teria efetuado disparos contra os policiais, que revidaram e acertaram o suspeito. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional Público do Marajó. O estado de saúde não foi informado.

O policial militar também recebeu atendimento em uma unidade de saúde, mas seu quadro clínico não foi divulgado.

Na ocorrência, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, 12 munições, três delas deflagradas, e celulares.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que dois homens foram baleados por policiais militares após cometerem roubos em Breves. Um deles morreu no local, enquanto o outro foi levado ao hospital e autuado em flagrante. A polícia confirmou ainda que um policial militar à paisana foi atingido por um dos suspeitos e encaminhado ao hospital. As investigações sobre a dinâmica do crime estão a cargo da Delegacia de Breves.