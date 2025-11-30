Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Uma ação integrada das Polícias Civil e Militar resultou, neste sábado (29), na prisão em flagrante de dois homens envolvidos no assalto à lavanderia 5àsec, localizada na Rua Domingos Marreiros, no bairro do Umarizal, em Belém. O crime ocorreu pela manhã e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram o momento em que um dos suspeitos entra na loja portando uma faca e aborda a mulher que estava no local. A vítima é intimidada e obrigada a entregar o aparelho celular e acessórios pessoais. Enquanto isso, um comparsa aguardava do lado de fora em uma motocicleta utilizada na fuga.

Logo após o assalto, a Polícia Militar foi acionada pelo CIOP. Um delegado que estava nas proximidades também se dirigiu ao estabelecimento e prestou apoio à vítima, que registrou boletim de ocorrência e entregou aos agentes as imagens das câmeras de segurança. O material passou a ser analisado pela equipe de investigação da Polícia Civil.

Com base nas características dos suspeitos e da motocicleta, os policiais iniciaram buscas pela região. A dupla foi localizada horas depois no bairro da Terra Firme, ainda em situação de flagrante. A moto utilizada no crime — que era alugada — foi apreendida e será devolvida ao proprietário. O celular roubado foi recuperado e entregue à vítima.

Conduzidos à Seccional Urbana de São Brás, os suspeitos foram submetidos aos procedimentos legais. A polícia constatou que um deles possuía mandado de prisão em aberto, que foi imediatamente cumprido. Ambos devem responder por roubo majorado e permanecem à disposição da Justiça.

Durante a abordagem, outros dois celulares foram encontrados com um dos detidos. Os aparelhos foram recolhidos e encaminhados ao delegado responsável pelo caso para os devidos trâmites e continuidade das investigações.