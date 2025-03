'Parazinho', suspeito de participar de assalto milionário no Maranhão, é preso pela PC em Castanhal

João Victor Oliveira Linhares, conhecido pelo apelido de “Parazinho”, foi preso pela Polícia Civil do Pará nesta quarta-feira (12/3), em Castanhal, nordeste paraense. Segundo as autoridades, ele é suspeito de integrar um grupo criminoso que realizou um assalto milionário a uma empresa de transporte de valores em Bacabal, no Maranhão, em 18 de outubro de 2024.

De acordo com a investigação, 13 criminosos fortemente armados invadiram a sede da empresa e roubaram mais de 22 milhões de reais. A Polícia Civil do Maranhão informou que, além de “Parazinho”, outros cinco suspeitos já foram detidos por envolvimento no crime. Um outro homem apontado pela PC por participação no roubo morreu em confronto após reagir a abordagem policial no ano passado, em Santa Rita, no Maranhão.

Ainda conforme as autoridades, o grupo criminoso teria rendido os empregados e, em seguida, subtraído os valores da empresa. Durante a ação, que a polícia verificou ser diferente no “Novo Cangaço”, os assaltantes atuaram de maneira discreta e nenhum dos funcionários apresentou resistência.

Contra João havia um mandado de prisão temporária e busca apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Bacabal. Com ajuda da Polícia Civil do Maranhão, o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal e a 12° Seccional Urbana do município conseguiram localizá-lo. “Parazinho” segue à disposição da Justiça.