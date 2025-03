Dupla suspeita de atirar contra casa de família ribeirinha é presa pela PM em Portel

Dois homens foram presos pela Polícia Militar, suspeitos de efetuarem disparos de arma de fogo contra a casa de uma família na vila Gerinzim, em Portel, no Marajó. A ação ocorreu na noite de terça-feira (11/3), quando os detidos e mais um homem teriam chegado pelo rio Piarí. Houve troca de tiros, um dos suspeitos presos ficou ferido e um outro homem fugiu.

A prisão dos suspeitos foi realizada na zona rural do município, por policiais da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar. Conforme os relatos das autoridades, o caso teria sido motivado por uma confusão. A proprietária da casa atacada relatou que teria impedido a filha de 17 anos de fugir com um dos suspeitos, com quem a jovem tinha um relacionamento. Depois disso, segundo a vítima alega, ela passou a ser ameaçada de morte pelo homem.

Durante a noite, a vítima relatou que o suspeito, junto a outros dois homens, foi até o local com espingardas e o trio disparou diversas vezes em direção à residência da família. Na ocasião, a vítima também teria feito disparos contra o homem na tentativa de se defender. Um dos suspeitos foi atingido de raspão no rosto e outros dois fugiram.

Segundo a polícia, o suspeito já responde por homicídio e foi localizado dentro de uma embarcação. Ele conseguiu fugiur por uma área de mata ao perceber a chegada dos policiais. O terceiro envolvido, que foi atingido, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Portel para os procedimentos cabíveis.

Em nota, a PC informou que dois suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar à unidade policial, onde foram presos em flagrante por tentativa de homicídio. "Uma vítima, que agiu em legítima defesa, foi autuada por posse ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade", comunicou a instituição.