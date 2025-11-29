Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Mulher tem a cabeça esmagada por caminhão em acidente na BR-316, em Marituba

A vítima e o companheiro estavam em uma bicicleta, na manhã deste sábado (29), quando tudo ocorreu

O Liberal
fonte

Mulher tem cabeça esmagada por caminhão em acidente na BR-316, em Marituba. (Foto: Redes Sociais)

Uma mulher identificada como Fernanda Silva de Oliveira teve a cabeça esmagada por um caminhão na BR-316, em Marituba, neste sábado (29). Segundo as informações da Polícia Militar, a vítima e o companheiro estavam em uma bicicleta quando foram atingidos pelo veículo pesado nas proximidades do residencial Viver Melhor. A mulher morreu na hora. Conforme a Policia Civil, o companheiro dela sofreu escoriações leves e foi encaminhado para atendimento médico.

"O motorista do caminhão vai responder por homicídio culposo no trânsito e foi conduzido para Seccional Urbana de Marituba, onde o acidente de trânsito é apurado", comunicou.

O acidente ocorreu por volta de 12h30. Segundo as informações que testemunhas repassaram às autoridades, a mulher e o marido estavam na faixa de pedestre, às margens da via, aguardando para atravessarem a pista quando foram atingidos. Um semáforo foi arrancado durante o impacto. Populares acionaram uma ambulância para socorrer o homem, que estava ferido e em estado de choque. A viatura da Polícia Militar auxiliou no isolamento da área até a chegada da Perícia da Polícia Científica.

O condutor do caminhão permaneceu no local após o acidente. Conforme a PM, o motorista alegou que perdeu o controle do caminhão e acabou atingindo as vítimas. No entanto, ele não teria explicado o que ocorreu para o veículo ficar desgovernado. O condutor foi encaminhado para realizar o exame de alcoolemia, verificação que irá esclarecer se o suspeito estava ou não sob efeito de álcool. Após esse procedimento, ele iria para a seccional prestar esclarecimentos sobre o acidente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída na pista e o companheiro sendo ajudado por testemunhas. O caminhão, que transportava uma motocicleta e alguns pedaços de madeira, ficou parado com a parte da frente no canteiro central e a parte traseira na pista.

