Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Gilberto Firmo, tio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, foi detido por suspeita de receptação e de envolvimento com uma quadrilha especializada em furtar, modificar e esconder veículos no Distrito Federal. Conforme informou a Polícia Civil, foram percebidas atividades incomuns que levaram os investigadores a descobrir que um dos carros estava guardado dentro de uma residência no Conjunto B, em Ceilândia. Na ação, os policiais encontraram dois automóveis com registro de furto ou roubo, além de várias peças de carro cuja origem não pôde ser comprovada. Todo o material foi recolhido e encaminhado para perícia de identificação veicular.

A defesa afirma que ele já foi solto após pagar fiança e que é inocente.

Firmo, de 52 anos, já tinha sido detido em 1º de agosto pela Polícia Civil de Goiás por manter armazenado material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Nesta nova ocorrência, a prisão foi realizada na quarta-feira, 26, após equipes da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV II) acompanharem um carro alugado de forma irregular e que estaria sendo usado por terceiros na prática dos crimes. No momento do flagrante, o acusado estava em Ceilândia.

VEJA MAIS

O homem foi encaminhado para a unidade prisional e autuado em flagrante. Ao Terra, o advogado Samuel Magalhães, que representa a defesa de Firmo, afirmou que ele foi libertado após pagamento de fiança determinado pela polícia: “Em relação às acusações, a defesa ressalta que Gilberto nega veementemente qualquer participação em suposto grupo criminoso ou em qualquer prática delituosa mencionada. Estamos acompanhando o caso de perto e confiantes de que, no curso regular do processo, será demonstrada a inocência do cliente, esclarecendo completamente os fatos”.

PRIMEIRA PRISÃO

Firmo foi detido durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça goiana. No celular dele, as autoridades encontraram diversas fotos e vídeos de crianças e adolescentes em situação de abuso. Os arquivos estavam salvos no dispositivo do homem, que é surdo. O aparelho foi apreendido e, de acordo com a polícia, passará por análise pericial para corroborar a investigação. Em depoimento, ele teria declarado que o celular foi um presente de uma pessoa próxima.

As autoridades afirmam também que o mandado contra ele foi aceito pela Justiça devido à "robustez dos elementos colhidos" durante a apuração. Em razão da gravidade da acusação, também foi autorizada a quebra telemática de seus aparelhos eletrônicos para aprofundar as investigações.