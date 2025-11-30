Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

O Liberal
fonte

Tio de Michelle Bolsonaro, Gilberto Firmo, foi preso por suspeita de envolvimento em furtos de veículos no DF; já solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações. (Reprodução)

Gilberto Firmo, tio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, foi detido por suspeita de receptação e de envolvimento com uma quadrilha especializada em furtar, modificar e esconder veículos no Distrito Federal. Conforme informou a Polícia Civil, foram percebidas atividades incomuns que levaram os investigadores a descobrir que um dos carros estava guardado dentro de uma residência no Conjunto B, em Ceilândia. Na ação, os policiais encontraram dois automóveis com registro de furto ou roubo, além de várias peças de carro cuja origem não pôde ser comprovada. Todo o material foi recolhido e encaminhado para perícia de identificação veicular.

A defesa afirma que ele já foi solto após pagar fiança e que é inocente. 

Firmo, de 52 anos, já tinha sido detido em 1º de agosto pela Polícia Civil de Goiás por manter armazenado material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Nesta nova ocorrência, a prisão foi realizada na quarta-feira, 26, após equipes da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV II) acompanharem um carro alugado de forma irregular e que estaria sendo usado por terceiros na prática dos crimes. No momento do flagrante, o acusado estava em Ceilândia. 

VEJA MAIS

image Luiza Possi revela que se converteu após momentos de angústia: 'Energia que nunca senti'
Nos últimos dias, a cantora chegou a se envolver em uma polêmica quando decidiu fazer uma reflexão bíblica em defesa de Jair Bolsonaro

image Bolsonaro recebe Jair Renan e Michelle em primeiras visitas após início da execução da pena
As visitas não são simultâneas e cada visitante tem 30 minutos com Bolsonaro

image Flávio Bolsonaro se irrita com repórter após pergunta sobre tornozeleira eletrônica
Além de Flávio, Carlos Bolsonaro também pôde visitar o pai nesta terça

O homem foi encaminhado para a unidade prisional e autuado em flagrante. Ao Terra, o advogado Samuel Magalhães, que representa a defesa de Firmo, afirmou que ele foi libertado após pagamento de fiança determinado pela polícia: “Em relação às acusações, a defesa ressalta que Gilberto nega veementemente qualquer participação em suposto grupo criminoso ou em qualquer prática delituosa mencionada. Estamos acompanhando o caso de perto e confiantes de que, no curso regular do processo, será demonstrada a inocência do cliente, esclarecendo completamente os fatos”. 

PRIMEIRA PRISÃO

Firmo foi detido durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça goiana. No celular dele, as autoridades encontraram diversas fotos e vídeos de crianças e adolescentes em situação de abuso. Os arquivos estavam salvos no dispositivo do homem, que é surdo. O aparelho foi apreendido e, de acordo com a polícia, passará por análise pericial para corroborar a investigação. Em depoimento, ele teria declarado que o celular foi um presente de uma pessoa próxima. 

As autoridades afirmam também que o mandado contra ele foi aceito pela Justiça devido à "robustez dos elementos colhidos" durante a apuração. Em razão da gravidade da acusação, também foi autorizada a quebra telemática de seus aparelhos eletrônicos para aprofundar as investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Polícia

Michelle Bolsonaro
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Policial civil que matou advogado a tiros se apresenta na Divisão de Crimes Funcionais em Belém

O caso ocorreu na madrugada de domingo (30/11), em frente a uma casa de festas localizada na avenida Rodolfo Chermont, próximo à rua da Marinha, no bairro da Marambaia

01.12.25 17h41

POLÍCIA

Mulher mata homem a facadas em região garimpeira de Itaituba

Segundo a Polícia Civil, a suspeita de cometer o crime foi apresentada na Delegacia de Moraes de Almeida na tarde desta segunda-feira (1º) e responderá por homicídio doloso

01.12.25 17h10

SINISTRO DE TRÂNSITO

Motociclista morre após colidir na traseira de caminhão na BR-316, em Ananindeua

Em nota, a Polícia Civil disse que o motorista do caminhão permaneceu no local, prestou socorro, em seguida foi ouvido na unidade policial e liberado

01.12.25 15h41

POLÍCIA

Polícia Civil investiga caso de homem morto a tiros em Itaituba

O autor dos disparos é procurado pelas autoridades.

01.12.25 14h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SÃO PAULO

Mulher é atropelada, arrastada pelo ex-namorado em SP e tem pernas amputadas

Ex-namorado é investigado por tentativa de feminicídio após atropelar e arrastar a vítima por mais de um quilômetro na Zona Norte de São Paulo.

30.11.25 18h02

BRASIL

Quem é mulher arrastada por carro de ex e que teve as pernas amputadas?

Tainara Souza Santos foi arrastada por um carro na Marginal Tietê, em São Paulo, no último sábado

01.12.25 11h55

FATALIDADE

Motociclista morre após colidir com poste em Ananindeua na manhã desta segunda

As primeiras informações de que a vítima trafegava pela travessa Sn 17, no bairro do Coqueiro, quando colidiu contra um poste

01.12.25 9h33

FATALIDADE

OAB-PA vai acompanhar investigação da morte de advogado assassinado em Belém

Entidade decidiu se habilitar no inquérito para monitorar apurações sobre o assassinato, cujo principal suspeito é um investigador da Polícia Civil

01.12.25 14h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda