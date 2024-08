Homem baleado é resgatado de torre de telefonia no bairro de Fátima, em Belém

Um homem foi resgatado do alto de uma torre de telefonia no bairro de Fátima, em Belém, no último domingo (25). Ao chegar ao chão, militares do Corpo de Bombeiros notaram que o sujeito apresentava marcas de tiros no corpo. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Pará (PMPA), por meio de policiais do 2º Batalhão.

Conforme informações repassadas pelo tenente Ribeiro, do 2º BPM, moradores da área, na passagem João Balbi, entre as travessas Francisco Caldeira Castelo Branco e 14 de Abril, acionaram a polícia por volta das 6h15, quando identificaram uma pessoa no alto de uma torre de telefonia. A princípio, os policiais suspeitaram ser alguém em estado de surto psicótico. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para dar apoio à ocorrência. Em nota, o CBMPA diz que "atuou no resgate de um homem, e em seguida, o encaminhou para atendimento médico".

VEJA MAIS

O tenente diz que, quando o homem foi resgatado, foi quando notaram que ele apresentava perfurações por arma de fogo no corpo. Seriam dois tiros nas costas. "A gente só viu quando ele desceu", afirma o policial. "Ele também parecia estar sob efeito de alguma substância, como álcool ou droga, não sabemos", comenda.

Conforme relatos de testemunhas, o tenente Ribeiro diz que o homem teria sido baleado porque parecia que ele estava tentando furtar a fiação. O terceiro, desconhecido, que seria o autor dos disparos, não foi identificado nem localizado. "Acharam que ele estava furtando fio, alguém passou e atirou nele", comenta o policial.

O sujeito baleado foi encaminhado para o Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, o PSM da 14, e seu estado de saúde não foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) até o momento. A Polícia Civil do Pará (PCPA), que seria responsável por conduzir as investigações, respondeu, em nota, que "até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área".