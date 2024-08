‘Segurança’ é executado a tiros enquanto trafegava de moto em Rondon do Pará

Um homem identificado como Francisco Brito Vieira, mais conhecido como “Segurança Francisco”, de 57 anos, morreu após ser alvejado por diversos tiros nas costas, na noite de domingo (25/08), no município de Rondon do Pará, sudeste paraense. Conforme as informações iniciais, a vítima trafegava de moto pela BR-222, sentido Abel Figueiredo, quando o homicídio ocorreu.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 19h30 para apurar o caso de um homem, supostamente embriagado, que estaria caído na via. No entanto, ao chegar no local, constataram que se tratava de uma execução. No local foi apurado que a vítima conduzia uma motocicleta de modelo Honda CG Titan, de cor azul. Não há informações sobre os atiradores ou qual seria a motivação para o crime. Francisco foi alvejado por ao menos cinco disparos que atingiram a região das costas, costelas e nuca.

Francisco era muito conhecido por atuar como segurança privado. No entanto, pessoas da área teriam relatado que há alguns meses o homem estaria passando por problemas psicológicos e teria tido alguns surtos. Nessas situações, ele teria discutido com alguns moradores e chegado a agredir um homem. Porém, não há confirmação se isso teria relação com o crime.

O corpo de Francisco foi removido por uma funerária , para as devidas providências. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.