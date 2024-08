Sargento da PM é assassinado a tiros na Terra Firme

O primeiro sargento da Polícia Militar do Pará, Jairo Gomes Neves, de 56 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (21/8), na rua Santa Helena, nas proximidades do canal do Tucunduba, no bairro da Terra Firme, em Belém. O crime aconteceu por volta das 21h30, enquanto o policial jogava dominó com amigos.

De acordo com testemunhas, quatro suspeitos chegaram ao local em duas motocicletas. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos descem dos veículos e começam a disparar na direção do policial, causando pânico e correria entre pessoas que estavam próximas.

O sargento foi atingido por 21 tiros. Após o crime, os suspeitos fugiram, e até o momento não se sabe a motivação do homicídio.

A vítima era lotada na Casa Militar e, segundo moradores da área, não residia no endereço onde foi morta, mas costumava frequentar o local, onde tinha amizades. Não há confirmação se o sargento vinha sofrendo ameaças que pudessem culminar no assassinato. Também não foi confirmado se ele estava armado no momento do ataque e se os criminosos levaram alguma arma.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área logo após o crime, aguardando a chegada das polícias Civil e Científica para a realização dos procedimentos de praxe. Familiares de Jairo estiveram no local, mas, abalados, não deram declarações à imprensa.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a dinâmica do crime e identificar os responsáveis. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos ou se já foram localizados.