Policial militar morre após ser baleado em feira do Icuí-Guajará, em Ananindeua

Um Policial Militar, identificado como Sargento Wanderson, morreu após ser baleado na manhã desta quinta-feira (08/08) em frente a um estabelecimento comercial na feira do bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, o policial estaria de colete quando foi atingido por dois tiros na região das costas e um na perna. Ele foi socorrido em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

O falecimento do militar foi confirmado pelo 6º Batalhão de Polícia Militar. Conforme os relatos preliminares, o sargento havia acabado de estacionar a moto em frente a um estabelecimento comercial quando foi surpreendido por um homem, que chegou correndo, e efetuou os disparos de arma de fogo. Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), uma viatura da Polícia Militar fez o socorro do PM baleado para a UPA e, após ser estabilizado, ele seria encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.