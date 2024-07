Policial militar é morto a tiros após briga em bar de Marabá

Um sargento da Polícia Militar, identificado como Carlos Júnior da Silva Melo, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (1º/07) em um bar localizado na Folha 5, Núcleo Nova Marabá, em Marabá, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o PM se envolveu em uma confusão com um outro homem e foi baleado no local. O suspeito ainda teria baleado e atropelado uma mulher, que foi socorrida em estado grave.

Sgt Melo, como o PM era conhecido, estaria se divertindo no local, segundo os relatos iniciais. Quando a discussão iniciou, o militar teria entrado em luta corporal com o outro homem, principal suspeito do crime. Na ocasião, as pessoas que estavam no estabelecimento apartaram a briga e achavam que tudo tinha se acalmado. No entanto, o suspeito teria saído do bar, ido até o carro que estava próximo e pegou uma arma de fogo. Quando retornou ao bar, o homem disparou contra o Sgt Melo.