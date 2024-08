Vídeo: Policial penal é assassinado a tiros em ginásio de Benevides

O policial penal Ivanildo Aiati Araújo Borges foi assassinado a tiros em Benevides, município da Grande Belém, na noite desta terça-feira (13). O crime ocorreu em um ginásio esportivo localizado na avenida Martinho Monteiro, entre as ruas Patrimônio e Juquiri. Ivanildo estava jogando uma partida de futsal, quando foi surpreendido pelo assassino. Um suspeito foi preso durante diligências realizadas pela Polícia Militar.

De acordo com as informações preliminares apuradas pela polícia, Ivanildo participava de um jogo com amigos de infância, uma tradição que ele mantinha desde a juventude. No momento do crime, o policial penal havia parado para descansar e estava sentado na lateral da quadra. Foi quando um homem, que até então se passava por torcedor e assistia ao jogo, se aproximou de Ivanildo e, sem dizer uma palavra, disparou um tiro na cabeça da vítima, que caiu ao chão.

VEJA MAIS

Segundo testemunhas, o assassino não se contentou com o primeiro disparo e, para se certificar de que Ivanildo estava morto, efetuou pelo menos mais quatro tiros contra o policial penal. Toda a ação foi rápida, e o criminoso fugiu logo em seguida em uma motocicleta. Testemunhas relataram que, devido ao estado de choque causado pelo crime, ninguém conseguiu reagir ou identificar a direção tomada pelo assassino na fuga.

Ivanildo Aiati Araújo Borges era lotado em um complexo penitenciário de Santa Izabel e foi morto em um ginásio esportivo, diante de várias testemunhas (Foto: Ana Laura Carvalho / O Liberal)

O filho de Ivanildo, que estava presente no ginásio no momento do crime, entrou em estado de choque ao presenciar a execução do pai. Pessoas que conheciam Ivanildo descreveram-no como uma pessoa tranquila, sem envolvimento em confusões na região.

Ivanildo era lotado em um complexo penitenciário de Santa Izabel e estava na Polícia Penal havia apenas um ano. Antes disso, ele trabalhou por 12 anos na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Ainda não há confirmação se ele estava a trabalho em Benevides.

Logo após o crime, a Polícia Militar iniciou diligências na região e conseguiu prender um homem suspeito de envolvimento no homicídio. O suspeito, que estava sob monitoramento eletrônico, foi encontrado ainda em Benevides. Ele foi levado inicialmente até o ginásio onde o crime ocorreu e, em seguida, transferido para uma viatura da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap). O homem foi conduzido à delegacia, mas, até o final da noite desta terça-feira, a polícia não divulgou sua identidade nem forneceu detalhes sobre sua suposta participação no crime.

O caso agora está sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para identificar a motivação do assassinato e esclarecer se há outros envolvidos. O corpo do policial penal foi analisado e removido pela Polícia Científica para a sede do Instituto Médico Legal. O trabalho da perícia será fundamental para ajudar a Polícia Civil com informações sobre a dinâmica e autoria do assassinato.