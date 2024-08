Suspeito de envolvimento na morte de policial penal é morto durante operação em Moju

Uma ação conjunta da Polícia Civil (PC) e Militar (PM) na manhã de sexta-feira (09) resultou na morte de Diogo Soares dos Santos, conhecido como DG, durante cumprimento de mandado de prisão. Por volta das 05h30min, os policiais realizaram operação denominada Operação Corta Fogo II Fase, na zona urbana de Moju. Eles cumpriam um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar contra DG. Diogo era acusado de participar do assassinato do policial penal Edvando Paes da Costa, em fevereiro de 2024, no município de Abaetetuba.

Segundo os policiais, durante a ação, ao perceber a presença policial, Diogo disparou três vezes com uma pistola calibre 32 contra os agentes. Um dos tiros atingiu o escudo balístico dos policiais. Em resposta, as forças de segurança também efetuaram três disparos atingindo o suspeito. Ele foi imediatamente socorrido e levado à Unidade Mista de Saúde de Moju, onde faleceu devido aos ferimentos.

Na operação, a equipe policial apreendeu os seguintes itens em posse de Diogo: um celular, 1,76 kg de maconha, uma pistola Beretta calibre 32 sem número aparente, dois cartuchos íntegros, três estojos deflagrados, e um caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas. DG tinha uma extensa ficha criminal, incluindo crimes como tráfico de drogas, homicídio, extorsão e associação criminosa.

As investigações sobre o assassinato do policial penal Edvando já resultaram na prisão de outros dois suspeitos, Kayan Ramos de Sousa e Jeferson Ricardo do Vale Matos, conhecido como Aranha, além de um menor de idade. Outros confrontos armados durante as tentativas de prisão de envolvidos no caso resultaram na morte de Eduardo Morais e Morais, conhecido como D2, e Allan Patrick Gama do Amaral, vulgo Zolho. A Polícia Civil também apreendeu o veículo e a arma de fogo utilizados no crime contra o policial penal e segue trabalhando para capturar os demais envolvidos.

Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou as informações e declarou que o caso continua sob investigação pela delegacia de Abaetetuba para localizar os demais envolvidos no crime.