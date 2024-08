Suspeito de integrar facção criminosa e extorquir comerciantes é morto em ação policial na Pratinha

Wesley Luis Pinheiro Silva, de 19 anos, conhecido pelo apelido de “Cris”, foi morto em uma ação policial nesta sexta-feira (9/8), na rua Presidente Getúlio Vargas, no bairro da Pratinha, em Belém. De acordo com as autoridades, ele era suspeito de integrar uma facção criminosa, extorquir comerciantes do Tapanã e da Pratinha, além participação no roubo a um posto de gasolina que fica na rodovia Arthur Bernardes e tentativa de assalto a empresa de transportes que fica na mesma região.

Inicialmente, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que os participantes desses crimes estariam escondidos em uma kitnet na Presidente Getúlio Vargas. Com isso, os agentes se deslocaram ao endereço informado. Chegando lá, os policiais encontraram uma motocicleta, condizente com a que havia sido utilizada nos delitos, parada na frente de um imóvel.

Assim que a PM se aproximou do local, Wesley saiu pelo portão. De acordo com o relato das autoridades, o suspeito sacou uma arma e atirou contra os militares logo depois. A polícia revidou e baleou “Cris”, que chegou a retornar para dentro da casa e caiu. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade Pronto Atendimento (UPA) do Bengui, mas não resistiu aos ferimentos.

No imóvel onde Wesley estava, os agentes apreenderam um revólver e um simulacro de arma de fogo do tipo arma longa, uma balança de precisão, maconha e oxi, além de uma camisa de mototáxi. O material foi apresentado na delegacia de Icoaraci.

Tentativa de assalto

Na última segunda-feira (5/8), um caminhão de uma empresa de transportes foi alvo de intimidação na Arthur Bernardes. A ação foi gravada por câmeras de segurança. Um dos suspeitos de participação é Wesley.

A polícia ligou ele ao crime através das imagens do circuito interno de vigilância. Na gravação é possível ver um homem carregando um “fuzil” que, na verdade, era um simulacro, o mesmo apreendido nesta sexta (9/8), no imóvel onde “Cris” se abrigava na Pratinha. Inclusive, ainda conforme a PM, a moto e a camisa de mototáxi utilizadas na ação criminosa, batem com as características do veículo e da vestimenta achados na rua Presidente Getúlio Vargas.