'Léo do Licio' e adolescente de 17 anos morrem em confronto com a PM, em São Domingos do Capim

Um homem, identificado apenas como Leonardo, conhecido pelo apelido de “Léo do Licio”, e um adolescente de 17 anos, morreram em confronto com a Polícia Militar na manhã de quinta-feira (1º/8), em São Domingos do Capim, no nordeste do Pará. O caso ocorreu na Vila Aliança, que fica a 30 minutos de distância do município, depois da inteligência da PM repassar da informação de que uma quadrilha estaria se preparando para realizar um grande assalto em São Domingos.

Agentes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) se deslocaram até o local. Chegando lá, os policiais foram recebidos a tiros por quatro pessoas, conforme o relato das autoridades. A PM revidou. Dois suspeitos fugiram para uma área de mata e o restante foi atingido. Entre os baleados estava Leonardo e o adolescente. Ambos foram socorridos ao hospital municipal, mas não resistiram aos ferimentos.

Na casa onde o quarteto estava escondido, os militares encontraram dois revólveres, munições de arma de fogo e um tablete de meio quilo de maconha. Todo o material foi apresentado na delegacia de São Domingos do Capim.

De acordo com a polícia, Leonardo morava na região e tinha passagens por receptação e tráfico de drogas. Já o adolescente, que residia em Mãe do Rio, também no nordeste do Pará, as autoridades não revelaram se ele tinha sido apreendido por algum ato infracional. Com relação aos outros dois homens que conseguiram escapar no confronto com a PM, nenhum deles foi localizado até o momento.