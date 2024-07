Um suspeito morre e outro fica ferido após troca de tiros com a polícia em Abaetetuba

Na manhã desta terça-feira (30), dois homens terminaram baleados após uma denúncia de assalto no bairro São Sebastião, em Abaetetuba. Identificados apenas pelos prenomes, Renan não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e Davi ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Regional do Baixo Tocantins, localizado no município. A Polícia Civil do Pará (PCPA) informa que o caso é investigado pela delegacia de Abaetetuba. De acordo com a polícia, o suspeito morreu após uma troca de tiros com a guarnição.

As informações de fontes policias dão conta de que tudo começou por volta das 10h, quando vítimas de um assalto que teria ocorrido na Estrada de Breja foram até a unidade policial denunciar a localização de dois suspeitos, inicialmente identificados como "GK" e "Vinícius". O endereço relatado era na rua Professora Carmem Cardoso, no "Beco do Cavalo", em uma vila de kitnets. A denúncia chega a relatar que, com eles, estariam outros quatro indivíduos armados e de posse de entorpecentes e que o grupo estaria planejando ataque contra um agente de segurança de pública, policial da reserva.

Um suspeito morreu e outro foi encaminhado para o hospital após o socorro. (Reprodução / Rede TV Abaetetuba)

VEJA MAIS

Chegando ao local, a Polícia Militar teria avistado alguns suspeitos tentando fugir por uma área de mata e, quando eles avistaram os militares, atiraram contra a guarnição. A polícia conta que realizaram três disparos em resposta, mas os homens conseguiram fugir. Ao entrarem na casa, outros dois homens, Renan e Davi, foram encontrados. Ambos estavam armados.

A polícia descreve que o suspeito identificado como Renan teria apontado a arma contra os policiais e, por isso, a guarnição atirou contra ele. Renan e Davi foram atingidos nesta ocasião e, por isso, foram socorridos e levados para a UPA. Renan não resistiu e morreu no local. Davi sobreviveu e foi transferido para o hospital da cidade.

Com a dupla foram apreendidos dois revólveres calibre 38, três estojos de munições deflagradas, dois de munições intactas, três celulares, 16 porções pequenas de substância semelhante a óxi e quatro porções de substância semelhante à cocaína.

A PCPA informou que "um suspeito de roubo morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar. Um segundo suspeito também foi atingido e encaminhado para o hospital. Foram apreendidos dois revólveres, munições e celulares. O caso é investigado pela delegacia de Abaetetuba".