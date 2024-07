Foragido do sistema penal morre ao trocar tiros com a PM, em Castanhal

Um foragido do sistema penitenciário paraense morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar, em Castanhal, no nordeste do Estado, no começo da madrugada deste sábado (13). Outro foi recapturado. Na quarta-feira (10), dez detentos fugiram do Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém.

Militares do 3° Batalhão de Missões Especiais (3° BME), unidade vinculada ao Comando de Missões Especiais, informaram que, por volta de uma hora da madrugada, receberam a informação de que homens que haviam fugido daquela unidade prisional estavam no bairro Jaderlândia. Os agentes, então, acionaram mais duas guarnições.

E, ao chegar no local indicado na denúncia, a equipe Tático 3 informou ter sido recebida a tiros, e revidou. O homem foi levado para a UPA, mas não resistiu. Os demais militares continuaram as buscas aos outros suspeitos. Eles saíram pulando quintais. Mas um deles foi preso e conduzido à delegacia, onde constatou-se que os homens eram foragidos daquela unidade prisional.

Ainda segundo a PM, o detento que morreu foi identificado como Reginaldo Silva Rodrigues Junior. O recapturado é Raimundo Rocha do Nascimento. Os militares apreenderam um revólver, calibre 32, com duas munições deflagradas.

Por causa dessa fuga, seis policiais penais suspeitos de facilitar a fuga de dez detentos do Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, foram autuados “de acordo com a Lei 9.099/9, por facilitação de fuga na modalidade culposa”, informou a Polícia Civil, por meio de nota.

Ainda de acordo com a PC, dentre os policiais autuados, um deles “foi preso em flagrante por facilitação de fuga, na modalidade qualificada, pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade”. O caso continua sob investigação pela Delegacia de Crimes Funcionais (DECRIF).

A fuga ocorreu na tarde de quarta-feira, em circunstâncias ainda desconhecidas. A polícia não detalhou como exatamente se deu a facilitação da fuga. Na noite de quarta, um fugitivo foi localizado em Santa Izabel. A polícia investiga a relação deste presidiário com os demais.