Suspeito de praticar 1 roubo por dia em mais de uma semana é morto em ação policial, em Paragominas

Davi da Costa de Jesus, de 22 anos, foi morto durante uma ação policial na tarde de quinta-feira (8/8), na Rua Nova Esperança, que fica no bairro Camboatã, em Paragominas, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, nos últimos nove dias, Davi cometeu, pelo menos, um roubo por dia no município.

A PM conseguiu localizá-lo depois de receber informações de que Davi estaria em frente de uma kitnet no bairro Camboatã. Com isso, uma guarnição da 3ª Companhia Independente de Missões Especiais (3ª CIME) se deslocou até o local e, assim que chegou do endereço repassado, cercou a área.

O suspeito percebeu a movimentação policial e então correu para dentro da kitnet. Os militares entraram no imóvel e o suspeito atirou contra eles, de acordo com a PM. A polícia revidou e baleou Davi. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver, duas munições de arma de fogo deflagradas e outra intacta, além de um simulacro. O material confiscado foi apresentado na 13ª Seccional Urbana de Paragominas. As autoridades também informaram que a camisa que o suspeito utilizava durante o confronto é a mesma que usou em boa parte dos roubos.