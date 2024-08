Suspeito de tráfico morre em intervenção e drogas e veículo são apreendidos, no Moju

Um homem, suspeito de tráfico de drogas, morreu em uma intervenção policial na madrugada desta sexta-feira (02/08) no município de Moju, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na área conhecida como Sítio Bosque, na zona rural da cidade. Entorpecentes, uma arma de fogo artesanal e uma motocicleta roubada foram apreendidas.

Conforme as informações iniciais, tudo ocorreu por volta de 5h da manhã, após uma denúncia feita à Polícia Militar sobre um homem que estaria ligado a atividades ilícitas no município. Os denunciantes informaram aos agentes que o suspeito realizava a comercialização de drogas, roubos e ameaçava os moradores com uma arma de fogo.

Quando a equipe policial chegou ao endereço informado, constatou que o suspeito saía da casa com uma espingarda de fabricação artesanal calibre 24. Na situação, o suspeito teria disparado contra os policiais e teve início uma troca de tiros. No tiroteio, o suspeito foi atingido. Mesmo após ser socorrido para a unidade mista de saúde do município de Moju, o homem não resistiu e evoluiu a óbito.

Com o suspeito, os agentes apreenderam a arma de fogo usada pelo suspeito, dois cartuchos intactos e um deflagrado do mesmo calibre, 30 embalagens plásticas contendo uma substância semelhante ao Óxi, um invólucro contendo aproximadamente 25 gramas de uma substância que aparentava ser maconha, uma balança de precisão, e uma motocicleta Honda POP de cor preta. O veículo estaria com registro de roubo/furto no sistema policial.