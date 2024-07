Homem morre após trocar tiros com a polícia em concurso 'Rainha do Rodeio', no Pará

Um homem morreu após troca de tiros com policiais dentro de um concurso de beleza, no Pará. Identificado como Sebastião dos Reis Francisco, o homem iniciou o tiroteio, supostamente, por não aceitar que sua filha tivesse perdido o concurso "Baile da Rainha do Rodeio", no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, na região sudoeste do estado. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (28/08).

O caso foi registrado pela Polícia Militar do Pará (PMPA) por volta de 1h20. Sebastião dos Reis Francisco, pai de uma das participantes do concurso, supostamente ficou revoltado por não aceitar a derrota da filha. Um outro participante da festa procurou pelos policiais que faziam rondas no local e os chamou para averiguarem a situação. O relatório policial aponta que, quando Sebastião viu que estava cercado pela presença da polícia no salão, sacou uma arma da cintura, calibre 38, e efetuou um disparo contra um soldado.

O policial atirou de volta contra Sebastião, atingindo-o na perna e no estômago. Sebastião ficou no chão, mas, ainda assim, realizou outros disparos com a arma, só parando de atirar quando acabaram as munições. No total, Sebastião teria realizado seis disparos.

Ele, então, foi socorrido, levado para o Hospital Geral de Castelo dos Sonhos. Sebastião chegou a passar por uma cirurgia, em estado grave. Ainda segundo o relato da PM, um outro homem que estava no local também foi atingido por um tiro na região na perna e socorrido. Ele sobreviveu e será ouvido no processo.

Após o socorro, Sebastião dos Reis Francisco não resistiu e faleceu na tarde de domingo (28/07). A informação foi confirmada por fontes policiais, e também divulgada por familiares, por meio de notas de pesar, publicadas nas redes sociais. O corpo de Sebastião foi velado ainda na noite de domingo, no Barracão da Comunidade Rainha da Paz.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil que respondeu, por nota, antes do falecimento de Sebastião, que ele havia sido preso por tentativa de homicídio e estava custodiado no hospital devido aos ferimentos. O caso é investigado pela delegacia de Castelo de Sonhos. Também em nota, a Polícia Militar diz que "um revólver e munições deflagradas foram apreendidas".