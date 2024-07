Homem é baleado no peito e no braço por garupa de motocicleta em Capanema

Mateus Cristiano Gomes da Silva, de 21 anos, conhecido pelo apelido de “Mateusinho”, foi baleado no braço e no peito na tarde de segunda-feira (22/7), na rua José Alves, que fica no bairro Santa Luzia, em Capanema, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma moto se aproximaram da vítima. O garupa desceu do veículo e atirou cinco vezes contra Mateus. Três disparos o atingiram. Em nota, a Polícia Civil informou que trabalha para "identificar e localizar os envolvidos na tentativa de homicídio".

A vítima chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema, só que precisou ser transferida ao Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC) em estado grave. Mateus ainda se encontra internado no HRPC, mas com a saúde estabilizada, segundo a polícia.

Conforme o relato das autoridades, o alvo do atentado é usuário de drogas e tinha passagens pela polícia. Porém, ainda não se sabe se a vida pregressa de Mateus tenha relação com a tentativa de homicídio que sofreu.

A dupla envolvida no crime fugiu logo após o ataque e ainda não foi localizada. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil, que confirmou as apurações sobre o caso e também informou que "testemunhas foram ouvidas e perícias solicitadas para auxiliar as investigações".