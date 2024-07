Homem é morto à queima-roupa em Breu Branco; tiros atingiram a cabeça da vítima

Um homem identificado como Raimundo Ribeiro Teles, mais conhecido como “Ray”, foi morto a tiros na cidade de Breu Branco, no sudeste do Pará, no domingo (21). De acordo com os primeiros levantamentos das equipes policiais, um dos disparos foi efetuado à queima-roupa. A Polícia Civil está investigando o homicídio, mas até o momento ninguém foi preso.

O crime ocorreu por volta das 21h, na rua Primeiro de Julho, no bairro Ismar Vilela. Moradores ouviram os estampidos dos disparos e, ao chegarem ao local, encontraram “Ray” já morto. O autor do crime havia fugido. Ao lado do corpo, que estava debruçado sobre uma motocicleta, foram encontrados um isquei​ro, um pacote de preservativos e um chaveiro. Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima.

Equipes da Polícia Militar foram as primeiras a chegar no local, isolando a área para preservar a cena do crime. Em seguida, uma equipe de investigadores da Polícia Civil chegou ao local e acionou a Polícia Científica do Pará, responsável pela perícia e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. Um inquérito policial foi aberto para identificar o autor e a motivação do crime.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.