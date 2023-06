Mulher é baleada à queima-roupa na frente de estabelecimento comercial de Porto de Moz

Uma mulher, não identificada, foi vítima de uma tentativa de homicídio, na noite deste domingo (25), na frente de estabelecimento comercial, localizado na travessa Seringal, em Porto de Moz, sudoeste do Pará. Uma câmera de circuito de segurança registrou todo o crime, às 20h42. O estado de saúde dela, até a última atualização desta reportagem, não foi confirmado, mas ela não corre risco de morte. As informações são do Confirma Notícias.

Pela filmagem, é possível uma mulher sentada em uma moto ao lado de outra, que segura a mão de uma criança. A vítima aparece nas imagens em uma outra motocicleta pilotada por um homem de camisa verde. Ao descer do veículo, dois homens em uma terceira moto se aproximam dela. O garupa atira, pelo menos, três vezes contra a mulher à queima-roupa. Ela cai no chão e os suspeitos fogem. As outras pessoas próximas se assustam e correm.

O piloto do veículo que a vítima estava, parece não ter sido baleado, e presta socorro a ela. Depois disso, a filmagem termina. A Polícia Militar chegou a fazer rondas na área para tentar localizar os dois homens envolvidos no crime, mas ninguém foi preso. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.