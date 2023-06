Homem sofre tentativa de homicídio em praça pública de Parauapebas

Um homem, identificado como Vambasther Silva, foi alvejado a tiros quando saía de uma loja de conveniência na Praça dos Metais, no bairro Cidade Nova, no município de Parauapebas, sudeste do Estado. O caso foi registrado na manhã do último sábado (17). Segundo testemunhas do ocorrido, o atentado foi promovido por uma dupla em uma motocicleta. As informações são do Correio de Carajás.

Vambasther foi atingido com um tiro na perna e outro no pescoço. A dupla, após efetuar os disparos, fugiu do local na motocicleta modelo Pop, de cor vermelha. A Polícia foi acionada pelos populares que estavam no local. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também esteve no local para prestar os primeiros atendimentos e encontraram a vítima ainda com vida. Vambasther foi levado para o hospital e seu estado de saúde não foi divulgado.