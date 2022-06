Mulher é baleada por policial penal em Marituba

A manhã deste domingo (26) começou sangrenta em Marituba, cidade da Região Metropolitana de Belém. Por volta das 6h35 de hoje, uma mulher foi baleada por um policial penal que estava à paisana nas proximidades da Praça Matriz, no bairro Centro.

Identificada como Letícia Estefany Braga, a vítima foi atingida por um disparo na perna direita. Machucada, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

O autor do crime foi identificado como Cosmo Ivan da Silva. Ele foi conduzido à Delegacia de Crimes Funcionais (Decrif) para procedimentos, informou a Polícia Militar do Pará, por meio do 21º BPM, que atendeu à ocorrência.

A reportagem de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap) e até a publicação desta matéria, não houve retorno.