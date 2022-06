Policial mata irmã com tiro acidental enquanto limpava arma de fogo

Uma jovem de 18 anos foi morta com um disparo acidental da arma que pertencia ao irmão, que é policial civil, em Botucatu, São Paulo, na última quinta-feira (16). A vítima filmava o irmão enquanto ele limpava o objeto. Com informações do G1.

Leonardo Matheus Carmello, de 28 anos, foi preso em flagrante por homicídio, mas solto nesta sexta-feira (17). Ele deve responder pelo crime em liberdade.

Segundo o boletim de ocorrência, Leonardo estava limpando a arma, uma pistola 9mm, quando pediu para a Maria Vitória Carmello filmá-lo. A arma acabou disparando acidentalmente e atingiu a jovem no pescoço.

Leonardo acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e acompanhou a irmã no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

O policial civil explicou que é agente de papiloscopia (servidor que analisa as impressões digitais humanas deixadas nas cenas de crimes), e que havia finalizado o curso da Academia de Polícia Civil. Ele estava fazendo estágio enquanto aguardava a designação para uma unidade policial.

Os agentes informaram que Leonardo estava bastante alterado e o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que ele havia consumido bebida alcoólica. A arma foi encontrada na gaveta de um guarda-roupas da família.

Leonardo também afirmou que o disparo aconteceu na cozinha e uma marca de tiro foi identificada em uma das paredes. O sangue foi limpo por parentes dos irmãos. A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o caso.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)