Pai mata o próprio filho após disparo acidental

A falta de cuidado no manuseio de armas fez vítima um menino de apenas 11 anos. O disparo fatal foi feito pelo próprio pai do garoto, em circunstâncias que a polícia ainda está apurando. O caso aconteceu em Formosa (GO), na noite da última sexta-feira (27/05). As informações são do portal Metrópoles.

De acordo como delegado que está à frente do caso, as primeiras investigações apontam para um disparo acidental. “Todo o contexto aponta, a princípio, que o pai tenha efetuado um disparo acidental no seu filho de 11 anos. É uma situação, uma cena difícil, triste, uma fatalidade”, informou Danilo Meneses.

Acionados por vizinhos, policiais chegaram ao local instantes após o ocorrido e ouviram outro tiro. Ao entrar no imóvel encontraram o pai e o menino feridos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e conseguiu estabilizar o homem, que foi levado para o Hospital Regional de Formosa.

A polícia checou a situação da arma e constatou que o homem tem registro de colecionador, atirador desportivo e caçador, garantido pela Concessão de Certificado de Registro (CAC). Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do episódio.

“O recado que a gente deixa para a família é: força e sabedoria para lidar com esse momento. Que eu tenho certeza que é um momento muito difícil, de muita dor. É uma situação em que nenhuma palavra que eu disser aqui vai poder descrever toda tensão, toda dor das pessoas próximas do filho e do pai estão vivendo nesse momento”, concluiu o delegado.

Até o último sábado (28/05), a família tentava transferência do pai para o Hospital de Base.