Menino de 3 anos mata a mãe acidentalmente com arma encontrada dentro de carro

Um menino de 3 anos disparou acidentalmente contra a mãe após encontrar uma arma de fogo no banco de trás do carro da família, no último sábado. Dejah Bennet foi atingida no pescoço e morreu.

De acordo com a “WLS”, o acidente aconteceu no estacionamento de um supermercado em Chicago, Estados Unidos.

O pai da criança, Romell Watson, foi preso e acusado de porte ilegal de arma. Segundo informado pelo portal “New York Post”, o ativista Andrew Holmes distribuiu 400 fechaduras de armas do lado de fora do supermercado. “Isso poderia ter sido evitado”, disse Andrew.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)