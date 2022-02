Criança morre após ser atingida por tiro acidental no Marajó

No início da manhã deste domingo (6), uma criança morreu na comunidade do distrito de Curumu, em Breves, no Arquipélago do Marajó. Segundo informações da Polícia Militar, o tiro teria partido de uma espingarda calibre 20, que estava sendo higienizada pelo primo da criança. O disparo atingiu duas pessoas. A criança morreu na hora e a outra vítima está internada em um hospital da região.

Ainda conforme informou a PM, a segunda pessoa atingida pelo tiro seria transferida para Breves ainda neste domingo. A previsão é que a vítima chegue ao município no início da manhã. A redação integrada de O Liberal tenta contato com a unidade hospitalar para saber o estado de saúde da vítima sobrevivente.

O dono do armamento não havia sido identificado pelas autoridades policiais até a publicação desta matéria. Nenhum dos envolvidos teve a identidade informada.

A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para saber informações sobre o caso e fomos informados que até o momento, não tem registro sobre o caso.