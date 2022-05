Atendente do McDonald's baleado por cliente perde um rim; agressor alega tiro acidental

O atendente Mateus Domingues, da rede de fast-food McDonald's, perdeu um rim e uma parte do intestino ao ser agredido e baleado pelo sargento do Corpo de Bombeiros Paulo César, após uma discussão sobre uma compra com cupom de desconto. O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (09/05), na zona Oeste do Rio de Janeiro, e foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Segundo testemunhas, o funcionário realizava o atendimento normalmente quando o cliente informou que teria um cupom de desconto somente ao final. Mateus teria alegado que só poderia aplicar o benefício no começo da compra, o que deu início a uma discussão. Nas imagens flagradas, é possível ver o sargento dando um tapa no funcionário pela janela do drive-thru e, em seguida, entrando na lanchonete para ir em direção ao atendente.

Momento que o sargento agride o funcionário no drive-thru. (Foto: Reprodução)

Pedido de prisão negado

A juíza Teresa Pinto Coelho Diniz, do plantão judiciário do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro, indeferiu o pedido de prisão temporária do sargento alegando que o investigado foi identificado por meio de vídeos que circulam nas redes sociais e fotos da internet. "Não estando devidamente esclarecido no inquérito a origem de tais elementos probatórios e a forma como foram obtidos". Com a divulgação das imagens, Paulo César se apresentou para a polícia e alegou que o disparo foi acidental. A Polícia Civil informou que vai pedir novamente a prisão do militar.

Corpo de Bombeiros alega suspensão

O Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro informou que o sargento responderá civilmente pelos seus atos na justiça e que a suspensão imediata do porte e posse de armas do militar já foram determinadas.

