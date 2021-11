VÍDEO: Mulher que jogou sopa na cara de funcionária responde a acusações na polícia

A polícia de Temple, no Texas (EUA), disse que acusações criminais estavam em curso contra uma mulher que jogou sopa no rosto de uma funcionária do restaurante Sol De Jalisco, em Temple. As informações foram divulgadas pela Kcentv.

O vídeo mostra o incidente que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Aconteceu um pouco antes das 13h30, no dia 7 de novembro.

A polícia disse que a mulher, que não foi identificada, ligou primeiro para reclamar da sopa que pediu. Ela falou com Jannelle Broland, a atendente, que mais tarde postou um vídeo no TikTok reclamando que a mulher a estava xingando.

A cliente, mais tarde, foi ao restaurante discutiu com Broland atrás do balcão. A polícia disse que ela reclamou que a sopa estava tão quente que derreteu a tampa de plástico que a cobria.

A cliente então, repentinamente, joga todo o recipiente de sopa na cara de Broland e sai rapidamente do restaurante na companhia de um homem.

"Meu primeiro pensamento foi: o que é isso, por quê, como, por que isso está acontecendo? E eu percebi que não conseguia abrir meus olhos, e eu enxuguei e percebi que ela havia jogado a sopa em mim", Broland disse. "Ela realmente jogou isso em mim."

“Não toleramos esse tipo de comportamento e consideramos nossos cidadãos nos mais altos padrões”, disse o subchefe da Polícia de Temple, Allen Teston. “Se um cidadão acredita que recebeu um serviço ruim, nós o aconselhamos a permanecer civilizadamente até que o problema ser resolvido.”

Banida

A mulher foi banida do restaurante. A polícia disse que as acusações estavam em curso.

Felizmente, a sopa não estava mais tão quente e não queimou Broland. Ela disse que seus olhos estavam queimando com os temperos da sopa, mas ela estava bem.

"Os temperos são o que mais me impressiona", explicou Broland. "Eu me lembro de sentir o calor da sopa, mas meus olhos queimavam tanto. Meu nariz estava queimando. Meio que tirou meu fôlego por um segundo. Eu estava realmente em choque com tudo isso."