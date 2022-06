Jovem de 18 anos morre com tiro acidental ao ajudar tio a abater porco

Um jovem, identificado como Vinícius Fioreze, de 18 anos, morreu após ser atingido por um tiro acidental quando ajudava o tio a abater um porco. O caso foi registrado pela Polícia Militar na última sexta-feira (17/06), em Fraiburgo, no Oeste de Santa Catarina.

Segundo as informações, o tio teria acertado acidentalmente o rosto do sobrinho com o disparo. A polícia foi acionada por um morador do bairro Linha Brasília, que escutou os tiros nas proximidades. A vítima, Vinícius Fioreze, era estudante de Engenharia Química na Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), em Videira, e já estava morta quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local.

Amigos e familiares lamentaram a morte do jovem nas redes sociais. "Um grande e inexplicável sentimento de pesar pela sua perda", comentou uma pessoa, que definiu Vinicius como "um jovem do bem".

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)