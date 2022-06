Funcionários são resgatados após cair em tanque de bombom

O Corpo de Bombeiros resgatou dois funcionários de uma empresa de chocolates após caírem em um tanque gigante de chocolate, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, na sexta-feira passada (10).

VEJA MAIS

Segundo a CNN, o resgate dos trabalhadores durou cerca de uma hora e os bombeiros precisaram fazer um buraco do lado do tanque para retirar os homens. Eles estavam com chocolate até a altura da cintura.

Os dois foram levados para o hospital, mas não ficaram feridos. Os trabalhadores estavam fazendo a manutenção do tanque de M&M's quando aconteceu o acidente. As autoridades não explicaram como eles ficaram presos no tanque. A Administração Federal de Segurança e Saúde Ocupacional está investigando o incidente.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)