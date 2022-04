Pará não recebeu lotes de chocolate Kinder com salmonella, diz Vigilância Sanitária

Há alguns dias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu a informação de lotes de chocolates da marca Kinder que estavam com suspeita de contaminação por salmonella. No entanto, a suspeita era apenas para lotes produzidos na Bélgica pela empresa Arlo. A importação, distribuição e comercialização está proibida em território nacional. No entanto, no Brasil, não há risco, já que a marca é produzida localmente pela Ferrero, que segue com vendas permitidas. O Pará, consequentemente, também não tem registro de chocolates em situação suspeita.

Apesar de todo o país estar praticamente livre do risco de consumir um chocolate contaminado por salmonella, como a própria Anvisa e a Ferrero informam, há uma pequena possibilidade de esses lotes estarem em lojas de produtos importados. Já no e-commerce, não há exatamente como fiscalizar e o consumidor deve ter cuidado caso faça uma compra internacional desses produtos. E também há consumidores do varejo que também costumam fazer importações para comer coisas diferentes.

Por nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que "a Anvisa emitiu nota orientativa, que está sendo seguida pela Vigilância Sanitária do município. A Resolução - RE 1.233 proíbe a comercialização, distribuição, importação e uso dos produtos da marca Kinder para os lotes fabricados na Bélgica. De acordo com a Anvisa, a nota tem caráter preventivo, já que o Brasil não está entre os países de destino dos produtos". Mesmo assim, como informou a Assessoria de Comunicação da Sesma, o órgão está fazendo fiscalizações.

O que é e qual o risco da salmonella?

A salmonella é uma bactéria que pode ser contraída via oral após ingestão de alimentos contaminados ou proteínas animais mal preparadas. Costuma ser encontrado no ovo, em leite e derivados e carnes de frango e porco. O preparo e acondicionamento adequados desses produtos costuma evitar essa perigosa intoxicação.

A princípio, a salmonella pode causar uma infecção digestiva mais "comum", com vômito, diarreia, dor abdominal e pode ter manifestações mais graves com tonturas, calafrios e febre. A contaminação pela bactéria é arriscada porque costuma se espalhar por todo o corpo e se não tratada adequadamente, pode causar a morte.