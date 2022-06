Jovem mata a namorada após dizer que ela seria um ‘demônio sugando sua vida’

Um jovem chamado Jordan Brodie Miller, de 22 anos, foi julgado e condenado após estrangular até a morte a namorada Emerald Wardle, de 18 anos, em Sydney (EUA). A defesa do acusado alega que ele estaria em estado de surto psicótico quando cometeu o crime e não era “psicologicamente responsável" por seus atos. Jordan fez o uso de uma grande dose de LSD dias antes de matar a namorada.

No momento do assassinato, que ocorreu em junho de 2020, Jordan achava que a namorada era "um demônio que tentava sugar a vida" dele. Durante o julgamento, a defesa tentou argumentar que o jovem possuía uma doença psicótica e isso o fez cometer o crime. Também queriam um “veredito especial” que o consideraria culpado, mas não criminalmente responsável, pois ele queria matar "outra criatura" (não humana) e não a vítima.

No entanto, o júri não aceitou as alegações dos advogados de Jordan. Os jurados concordaram com os promotores que argumentaram sobre o assassinato ter ocorrido devido Jordan abusar de forma crônica de drogas. Um professor também testemunhou e deu provas de que a condição de Jordan atendia aos critérios de uma psicose induzida por alucinógenos. O julgamento foi concluído nesta semana e o tribunal irá decidir qual a pena do acusado.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)