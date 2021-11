VÍDEO: Família amarra adolescente e afirma que ele está 'possuído pelo demônio'

Um adolescente teve as mãos e pés amarrados por familiares e vizinhos que acreditam que ele estaria “possuído pelo demônio” e viciado no jogo online Free Fire. O caso aconteceu em Olancho, Honduras, e ganhou visibilidade após o vídeo viralizar nas redes sociais. As informações são do portal Último Segundo.

No vídeo, o garoto aparece no chão, se debatendo, com mãos e pés amarrados, enquanto fala palavras com a voz grave. Ao redor dele estão várias pessoas. Ainda é possível ver o garoto passando por uma espécie de exorcismo ao final do vídeo, deitado em uma cama.

De acordo com a imprensa hondurenha, os pais do adolescente disseram que o filho foi "possuído" depois de ficar muitas horas seguidas jogando.