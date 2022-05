‘Visagem’ é flagrada em troca de tiros entre polícia e traficantes; imagens viralizam

Um "vulto" foi flagrado em meio a uma cena de violência na Favela do Jacarézinho, zona norte do Rio de Janeiro. Nas imagens, enquanto um morador registra uma troca de tiros entre policias e traficantes, é possível ver o momento em que uma sombra passa pela cena com velocidade superior a da viatura. Impressionante!

As imagens viralizaram nas redes sociais e internautas especularam o que teria passado pelo carro da polícia. "Fui lá na minha avó, que é espírita, falar com ela. Ela falou que é o espírito da morte fazendo arruaça, ele foi ceifar vidas", disse um. "Esse vulto era o flash tentando chegar primeiro que os 'cana' para tentar avisar a rapaziada", brincou outro. Mas também tiveram os céticos, que procuraram explicações razoáveis para o fenômeno: "Era um pássaro".

Veja o momento e tire suas próprias conclusões: