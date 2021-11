VÍDEO: visagem faz ‘aparição’ durante festa e faz pedido inusitado: ‘Quero bolo’

Um vídeo viralizou na web após mostrar a voz de uma ‘suposta’ visagem se manifestando em uma sala, próxima ao necrotério de um hospital. Na imagem é possível ver quatro funcionárias reunidas comemorando uma festinha de aniversário, mas ao cortar o bolo, misteriosamente, consegue-se ouvir um senhor pedindo uma fatia do doce.

A suposta assombração teria se manifestado durante a comemoração de um aniversário de uma das mulheres, mas somente ao chegar em casa e rever o registro que a mãe de Haraf, o internauta que publicou o conteúdo nas redes sociais, na última terça-feira (2), notou a ação sobrenatural.

“Quatro amigas da minha mãe do hospital estavam fazendo uma festinha de aniversário e gravaram o momento de cortar o bolo. No vídeo, dá pra ouvir um velho falando EU QUERO BOLO, e detalhe, só tinha quatro mulheres na sala”, escreveu o jovem.

Com a grande repercussão do vídeo, que possui mais de 6 mil curtidas, o adolescente contou aos seguidores que segundo a mãe dele, o local da filmagem ficará próximo ao necrotério do hospital.

“No céu não tem pão, o coitado só queria um bolinho”, brincou um usuário. “Eu sairia correndo e deixava o bolo pra ele”, disse um segundo. “Arrepiei de medo”, escreveu um terceiro.