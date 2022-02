19 de abril é dia da aparição da famosa visagem paraense 'Mulher do Táxi', reza a lenda

A “Mulher do Táxi” é uma das lendas mais conhecidas da capital paraense. A história conta que a jovem, anualmente, ganhava de seu pai, no dia de seu aniversário, uma viagem de táxi por pontos turísticos de Belém, até ser morta em 1931. Desde então, a moça volta a aparecer no dia de seu aniversário para realizar sua corrida. A data? 19 de abril.

Popularizada pelo saudoso escritor Walcyr Monteiro, em seu livro “Visagens e assombrações de Belém”, a “Mulher do Táxi” realmente existiu. De acordo com as informações da sua lápide, localizada no cemitério Santa Izabel, no bairro Guamá, Josephina Conte nasceu em 19 de abril de 1915 e faleceu em 16 de agosto de 1931, aos 16 anos. Nesta segunda-feira, então, ela completaria 106 anos.

Josephina pertencia a uma família de posses e bastante influente: foi uma das filhas de Nicolau Conte, empresário italiano, que havia montado, em Belém, a fábrica de sapatos "Boa Fama". No entanto, o dinheiro de seu pai não foi suficiente para salvá-la de uma grave tuberculose, conforme relatado por seus familiares.

Segundo uma das versões da lenda, ao fim da corrida, o fantasma da moça pede que o motorista vá até sua casa no dia seguinte realizar a cobrança. Ao chegar no local, os moradores afirmam que não conhecem a pessoa a quem o taxista descreve. A surpresa é maior quando ele, ao reconhecer a moça em um retrato na parede, é advertido que ela já falecera há muitos anos atrás.