Motorista infrator argumenta: estava possuído por demônio de filme

Nada de argumentos do tipo “não percebi”, “radar leu errado” ou “não era meu carro”. Um condutor multado por excesso de velocidade, em Rio Verde, região sudoeste de Goiás, disse que no momento da infração estava possuído por uma entidade demoníaca chamada Pazuzu, a mesma que foi retratada no filme “O exorcista”.

No documento protocolado na Agência Municipal de Trânsito (AMT), Leonardo Puccinelli, de 42 anos, relatou que no dia 15 de dezembro de 2020 ia de Quirinópolis – onde reside-, para Rio Verde, a 113 km, para levar a esposa ao médico. Mas, escreveu, em determinado momento, perdeu a consciência.

Está tudo lá no documento: o condutor, que trabalha como vendedor de peixe, disse que a entidade Pazuzu o possuiu no momento em que “efetuou a transgressão de trânsito que está sendo discutida na presente defesa”. Leonardo voltou a si, garantiu, apenas quando chegou ao consultório médico. Dentro do horário da consulta.

“No desesperado intuito de não atiçar a ira dos deuses da medicina, efetuou uma pequena oração rogando por proteção celestial. Todavia, por um revés do destino, a oração que deveria ascender aos céus efetuou uma curva errada […] indo direto para as mais obscuras e profundas entranhas da Terra”, relata o infrator no documento.

Suméria

O demônio Pazuzu faz parte da mitologia suméria, há mais de mil anos antes de Cristo. Filho do deus Hanbi, rei do submundo, esse personagem é mostrado como o líder dos demônios do vento, responsável por trazer a seca e a fome e tempestades.

“O Exorcista”, clássico do terror de 1973, abordava a possessão demoníaca do corpo de da mente da menina Regan MacNeil, de 12 anos. O responsável pela invasão foi Pazuzu. Um padre foi chamado para tentar tirar a menina das garras da entidade maligna.