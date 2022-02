Acusado de assassinato revela que ouviu a voz do 'demônio' e se entrega aos policiais

Um homem se entregou à Polícia, na última quinta-feira (03), após ser acusado de assassinar Israel Queiroz de Amorim, em crime cometido no mês de outubro de 2021, em Itacoatiara (AM). O que motivou Aureni Oliveira Gomes, conhecido como “Gigante”, a se entregar, porém, é curioso. O homem disse que ouviu vozes demoníacas recomendando que ele se entregasse. As informações são do Portal do Holanda.

Ao se entregar para as autoridades policiais, 'Gigante', de 27 anos, afirmou que o 'demônio' conversou com ele e pediu que ele pagasse por todos os delitos cometidos.

Além do crime contra a vida de Israel Amorim, o criminoso também responderá por roubo e ataque a integrantes de outras facções.